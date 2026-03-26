TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Orta Doğu’nun ateş çemberine döndüğünü kaydederek, Kıbrıs Türk halkının anavatan Türkiye’nin güçlü duruşu ve stratejik vizyonu sayesinde güvenli ve huzurlu olduğunu söyledi. Öztürkler, bu güven ve huzurun Türkiye ile birlikte süreceğini belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliğinin, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığına yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Öztürkler, Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının tartışma konusu olmadığını vurguladı.

Öztürkler, Rum tarafının son günlerde yaptığı askeri anlaşmalar ve silahlanma adımlarını da eleştirerek, adanın silah deposu haline getirildiği söyledi.

GKRY’nin NATO üyeliğine ilişkin söylemlerini “boş bir heves” olarak niteleyen Öztürkler, Türkiye ordusunun NATO’nun en güçlü ordularından biri olduğuna dikkat çekti.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun kapasitesine dikkat çeken Öztürkler, “Rum Milli Muhafız Ordusu, Türkiye’nin bir tümeni büyüklüğündedir” dedi ve bu durumun askeri güç dengesi açısından açık bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.