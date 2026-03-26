KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, dün Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Öztürkler ile Akar basın toplantısı düzenledi.

Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu ile KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi dün çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, önceki günden beri KKTC’de çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, ülkedeki gelişmeleri memnuniyetle izlediklerini söyledi. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binaları, hastane ve yollar gibi yatırımların kendilerini memnun ettiğini ifade eden Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğinin açık olduğunu vurguladı.

Akar, Kıbrıs meselesinin Türkiye Cumhuriyeti için milli dava olduğunu kaydederek, Kıbrıs Türk halkının güvenliği, huzuru ve selameti için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve alınmaya devam edeceğini söyledi; “İster uçak olsun, ister savunma unsurları olsun, hepsi gerekli yerlerini aldı.” dedi.

Güney’deki hareketliliklere dikkat çeken Akar, 1960 Garanti ve İttifak anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu vurguladı, bu çerçevede tarafların anlaşmalara uygun hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Akar, Kıbrıs Türk halkının savunması ve güvenliği için gerekli uçaklar ile hava savunma sistemlerinin intikal ettirildiğini ifade ederek, Kıbrıs’taki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da uluslararası hukuk çerçevesinde görev yaptığını ve her türlü duruma karşı hazır bulunduğunu belirtti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’ya ilişkin açıklamalarını da eleştiren Akar, bu tür kuruluşlardan tarafsız ve objektif bir yaklaşım beklediklerini söyledi. Akar, “Eğer adil davranacaklarsa Kıbrıs Türk halkının haklarını teslim etmeleri lazım. Değilse böyle bir zulme sebebi olmuş, yıllarca katliam yapmış bir örgütün savunulmasını gerçekten büyük bir skandal olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

2004 Annan Planı sürecinde ve 2017 Crans-Montana görüşmelerinde, Türk tarafının gerekli iradeyi gösterdiğini, ancak karşılık bulamadığını söyleyen Akar, gelinen noktada federasyon olasılığının tükendiğini, eşit egemen iki devletli çözümün artık daha açık biçimde görüldüğünü kaydetti. Akar, bu konuda da gerekli tedbirlerin alınmasını beklediklerini belirtti.

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlardaki statüsünün geliştirilmesi için çalıştıklarını da belirten Akar, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların haksızlık olduğunu söyledi ve kaldırılması için girişimlerin süreceğini kaydetti.

KKTC’nin tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim ve turizm alanlarında daha da güçleneceğine inanç belirten Akar, “Birlikte olduğumuz sürece çözemeyeceğimiz sorun, aşamayacağımız engel yok.” dedi.

Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 1960 antlaşmaları çerçevesinde garantörlük statüsünün tartışma konusu olmadığını söyledi.

Güney Kıbrıs’taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, orada diğer ülkelerle atılan riskli adımların anlaşmalar çerçevesinde değerlendirilmesi, anlaşmalara aykırı işlemlerden dönülmesi gerektiğini belirtti. Akar, “uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri” vurgusu yaptı.

İran’daki gelişmelerin ardından Kıbrıs’ın yeni bir cepheye dönüşüp, dönüşmeyeceğine ilişkin soruya karşılık Akar, Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri aldığını, Mehmetçiğin 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu söyledi.

Karpaz’da görülen askeri konvoylar ve askeri hareketlilikle ilgili soru üzerine de Akar, savunma ve güvenlik meselesinin takip ve tedbir meselesi olduğunu belirtti. Akar, taktik düzeyinde hareketliliklerin olabileceğini söyleyerek, “Ancak Türkiye barıştan ve huzurdan yanadır. Biz savaşçı değiliz. Bizim görevimiz caydırıcılık.” dedi.

Akar, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege’de hiçbir şekilde haklarını çiğnetmediğini ve çiğnetmeyeceğini de vurguladı.

Öte yandan Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, muharip derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, başta Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) olmak üzere Kıbrıslı kardeşlerinin yaptığı mücadelenin çok önemli olduğunu kaydetti.

İran'da ve Güney Kıbrıs'taki son gelişmelere de değinen Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hudutlardan başlayarak yurt dışında, Kıbrıs'ta ve farklı coğrafyalarda 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurguladı.