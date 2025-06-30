Alithia gazetesi, mahkum yakınlarının yaptığı şikayetlere göre halihazırda aşırı dolu olan cezaevinde mahkumlara verilen yemeklerin antihijyenik olduğunu, yemeklerin içinde kimi zaman hamamböceği, kimi zaman fare ve hatta diş görüldüğünü, çoğu günler de yemeklerin soğuk servis edildiğini yazdı.

Gazete, erkek koğuşunun kadın koğuşuna göre iki kat daha kalabalık olduğunu ve iaşe dağıtımının geciktiğini, personel yetersizliği nedeniyle mahkumlara aynı saatte yemek dağıtılamadığını ve kadınların yemeklerini soğumuş halde yemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

Cezaevindeki sorunların sadece yemekle bitmediğini belirten gazete, kadınların kaldığı koğuşta bulunan 6 banyodan yalnızca bir tanesinin kullanılabilir durumda olduğunu ve kadınların hijyen ihtiyaçlarını gideremediğini yazdı.

Haberde, bu sorunların birçok kez protesto edildiği, ancak hiçbirinin çözülmediği gibi daha da kötüye gittiği ifade edildi.