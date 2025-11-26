Fileleftheros ve diğer gazeteler, ziyarete değinirken, Dimitriu’nun ziyaretler çerçevesinde dün Hindistan Başbakan Yardımcısı ve Üst Meclisi Başkanı Shri C. P. Radhakrishnan ve Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar’la görüştüğünü yazdılar.

Gazetenin haberine göre, Dimitriu ile Radhakrishnan görüşmesinde “uluslararası hukuk ve devletlerin toprak bütünlüğü ile egemenliklerine olan saygı gibi ortak değerlere bağlılık” vurgulanırken Dimitriu’nun 30 yıl sonra Hindistan’a ziyaret gerçekleştiren ilk Meclis Başkanı olmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verilen önemi ortaya koyduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs ile Hindistan arasında Haziran ayında imzalanan stratejik işbirliği ve faaliyet planına vurgu yapılan görüşmede ayrıca, iki tarafın parlamentoları arasında işbirliği faaliyetlerinin güçlendirilmesi konusu da ele alındı.

Dimitriu’nun görüşmede, Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutum sebebiyle Hindistan’a teşekkürlerini ilettiğini ve Kıbrıs Rum tarafının; çözüm müzakerelerinin, üzerinde uzlaşıya varılmış BM çerçevesi dahilinde yeniden başlamasına bağlılığını ifade ettiğini belirten gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin reformu çalışmaları ve AB-Hindistan ilişkilerinin gelişmesinde Hindistan’a yönelik destek vurgusunda da bulundu.

Habere göre, Radhakrishnan ise görüşmede, “askeri saldırganlık ve devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüklerinin çiğnenmesine karşı olduklarını” belirtirken “devletler arasında, küçük veya büyük mü olduklarına bakılmaksızın eşitliği savunduklarını” ifade etti.

Radhakrishnan ayrıca, “Serbest Ticaret Anlaşması” müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek Güney Kıbrıs’ın bu konudaki katkılarını taktir ettiklerini sözlerine ekledi.

Gazete, Dimitriu’nun Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar’la gerçekleştirdiği görüşmede ise ticaret, savunma ve denizcilik gibi alanlarda iş birliğinin ilerletilmesi mesajı verildiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu görüşmede, Hindistan ziyaretinin, iki ülke arasındaki yakın ilişkiler ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak arzunun ortaya konduğu güçlü siyasi bir mesaj verdiğini iddia etti.

Hindistan’ın BM Barış Gücü UNFICYP’e yaptığı önemli katkılara da dikkat çeken Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgede barış ve istikrar koşullarının oluşmasında katalizör görevi göreceğini vurguladı.

Gazete, Rum milletvekillerinin ise, AB üyesi olan Güney Kıbrıs’ın, AB-Hindistan ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunda Hindistan’ın güvenilir bir ortağı olduğu ve bu unsurun Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında yer alacağı mesajını verdiklerini yazdı.