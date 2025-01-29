Fileleftheros gazetesi, İspanya’nın Akdeniz Birliği Parlamento Meclisi dönem başkanlığı kapsamında, 26-28 Ocak tarihlerinde düzenlenen toplantıya geniş yer verdi.

Habere göre Meclis Başkanı Annita Dimitriu toplantı çerçevesinde, sığınmacı konusunun yönetilebilmesi amacıyla ortak strateji ve ortak söylemin AB tarafından üstlenilmesi gerektiğini ifade etti.

Dimitriu, sığınmacı akınına uğrayan ilk hattaki AB üyesi ülkelerin, sığınmacı akınıyla başarılı bir şekilde başa çıkmak için sürdürülebilir çözümlere ihtiyacının olduğunu söyledi.

Dimitriu konuşmasında ayrıca, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve İspanya Senato Başkan Yardımcısı Javier Ignacio Maroto Aranzabal’ın Güney Kıbrıs’a kısa bir süre önce gerçekleştirdikleri ziyaretten de bahsederek bu temaslarda sığınmacı akını ile başa çıkılması konusunu ele aldıklarını anımsattı.

Dimitriu’nun toplantı çerçevesinde bazı temaslarda da bulunduğunu yazan gazete Dimitriu’nun, Malta Temsilciler Meclisi Başkanı Dr. Angelo Farrugia’nın katılımıyla İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ve Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong ile ayrı ayrı görüştüğünü belirtti.

Habere göre Dimitriu ile Parlamentolar Arası Birlik Genel Sekreteri Martin Chungong arasındaki görüşmede, temmuz ayında Cenevre’de düzenlenecek 6’ncı Dünya Parlamentolar Başkanları Konferansı’na yönelik hazırlıklar ele alındı.

Dimitriu, Cenevre’deki bu toplantıda meclis olarak sığınmacı meselesinin boyutları konusunda görüş ve öneriler sunacaklarını da ifade etti.