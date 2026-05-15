Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne füze bataryaları yerleştirdiği konusunda bir iddia daha geldi.

Türkiye savunma sanayisi konularındaki haberleriyle dikkati çeken Defence Turk’te yer alan bir habere göre, Türkiye, KKTC’deki askeri varlığını modern silah sistemleriyle güçlendirmeye devam ediyor.

Haberini Simerini gazetesine dayandıran Defence Turk, Gönyeli bölgesine TRG-300 füze bataryaları konuşlandırıldığını duyurdu. Simerini gazetesi füzelerle ilgili habere; 2 Mayıs tarihinde Rumca gazeteler yayınlanmadığı için web sitesi ve diğer dijital medya kanallarından yayınlamıştı.

Defence Turk’te de yer alan habere göre 90 ile 120 kilometre arasında menzile sahip olan TRG-300 füzeleri, sadece Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tamamını kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki Suriye ve Lübnan koridorlarını da kontrol altında tutuyor.

Bahse konu füzeler, GPS/INS güdüm sistemleri sayesinde yüksek isabet oranına sahip olan bu füzeler; havalimanları, komuta merkezleri ve kritik altyapı tesislerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip.

ÇELİK KUBBE BİLEŞENLERİ KIBRIS’TA MI?

Türkiye’nin KKTC’ye yeni hava savunma sistemleri konuşlandırdığı ve bu sistemlerin ağ-merkezli bir komuta-kontrol mimarisine entegre edildiği iddia edilmişti.

Yine Simerini gazetesi tarafından yapılan habere göre daha önce “Korkut” sistemi KKTC’ye konuşlandıran Türkiye’nin “Hisar” hava savunma sistemlerini de bölgede faaliyete geçirdiği belirtilmişti.

Bahse konu sistemlerin “Hakim” komuta-kontrol sistemi ile birbirine bağlandığı da aktarılmıştı. Haberde Hakim için, “Radarlar, sensörler ve hava savunma sistemlerini tek bir ağda birleştirerek gerçek zamanlı hava resmini oluşturuyor, tehditleri sınıflandırıyor ve uygun silah sistemlerine angajman emri veriyor. Sistem, elektronik karşı tedbirlere dayanıklılığı ve otomatik tehdit önceliklendirme kapasitesiyle, farklı birliklerin çakışan angajmanlarını önlemeyi ve karar süreçlerini saniyeler mertebesine indirmeyi hedefliyor. Bu yapı, Beşparmak Dağları’ndaki 500 km menzilli TRS-22XX radar sistemi, Gönyeli’deki 250 km menzilli STR-700G radar sistemi ve diğer elektro-optik sensörlerle entegre edilerek Türkiye merkezli Hakim ağına bağlanmış durumda.” ifadelerine yer verilmişti.