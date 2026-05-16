Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Yunan Meclisi'nde hitap etti.

Yunanistan’ın, Ağrotur üssüne yapılan İHA saldırısı üzerine yaptıkları yardım çağrısına olumlu cevap vermesine değinen Hristodulidis, Konstantinos Karamanlis’in 1974’te söylediği "Kıbrıs çok uzak’ sözünün özellikle kendi jenerasyonlarında için bir travma olduğunu söyledi.

Hrtistodulidis, Yunanistan’la bugünkü ilişkilerine değinirken “Yunan hükümetinin savunma kabiliyetimizi takviye talebimize derhal cevap vermesi, Avrupa ülkelerinden de benzeri görülmemiş bir dayanışmanın pratikte yaratılmasına öncü oldu” dedi.

Hrtistodulidis, Yunanistan ile ilişkilerin daha önce hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi.

Hristodulidis, konuşmasının bir bölümünde Rumlarla Yunanların “ortak mücadele ve fedakarlıkları” üzerinde durdu.

Türkiye’yi 1963’te ve 1974’te "taksim planlamakla” suçlayan Hristodulidis, Yunan yetkililerin, asker ve sivillerin Türkiye’nin planlarını engellemek için güçlü bir sesle "varız" diyerek "en kıymetlilerini" feda ettiğini öne süren Hristodulidis, “O günlerde bize yaptığınız yardımı asla unutmayacağız.” dedi.