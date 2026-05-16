Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önceki gün Yunan Meclisi'nde hitap etti.

Hristodulidis Kıbrıs sorununda iki devlet çözümünü asla kabul etmeyeceklerinin mesajını verdi.

Hristodulidis Türk tarafını “zorluk çıkarmak ve oyalama taktiği uygulamakla” da suçladı.

“Zorluklara ve sorunlara rağmen çok yakında somut sonuç olacağı inancıyla müzakere çabasına, Guterres’in net siyasi iradesine yatırım yapıyoruz.” diyen Hristodulidis, "Bizim için iki devletli çözüm diye bir şey yoktur, hatta düşünce olarak bile. Yasadışılığı asla meşrulaştırmayacağız. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin idari, siyasi ve bölgesel amputasyonunun kalıcılaşmasına ve meşrulaşmasına imza atmamız asla söz konusu değildir” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, ''Türkiye, Kıbrıs'ta savaş suçu işledi'' iddiasında bulundu.

Hristodulidis, "Kıbrıs sorunu konusunda stratejik hedefimiz, Birleşmiş Milletler kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri temelinde müzakerelerin yeniden başlamasıdır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlamasını Türkiye’nin engellediğini öne süren Rum lider, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’in net siyasi iradesine güveniyoruz. Yakında somut sonuçlar bekliyoruz’’ dedi.

Türkiye’nin Kıbrıs’ta savaş suçu işlediğini öne süren Rum lider şunları ileri sürdü:

“Türkiye 52 yıldır devam eden işgali, yerleşim politikası ve temel insan hakları ihlalleriyle uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu çiğnemeye devam etmektedir. Türkiye hâlâ Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarının yüzde 37’sini işgal altında tutmaya devam ediyor.’’