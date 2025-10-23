Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Avrupa Birliği (AB) ile Mısır arasında Brüksel’de düzenlenen ilk tarihi zirve çerçevesindeki çalışma yemeği esnasında Güney Kıbrıs’ın Gazze’yle ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın planı temelindeki 6 maddelik planının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından dün akşam AB üye devletleri liderlerine ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi’ye sunulduğunu yazdı.

Hristodulidis’in dün akşam gerçekleştirilen akşam yemeği esnasında yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planının hayata geçirilmesinde oynayabileceği role atıfta bulunduğunu iletti.

Gazete, Hristodulidis’in Rum kesiminin siyasi arabuluculuk yapmak değil, Gazze’nin varlığını sürdürmesine katkıda bulunacak aynı zamanda İsrail’in güvenlik endişelerine saygı duyacak şekilde planın işlevsel olarak desteklenmesini istediğini izah ettiğini kaydetti.

Rum kesiminin bu hususta uygulanabilir bir katkı modeli önerdiğini ve bunun hali hazırda “Amalthia” planının başarılı bir şekilde uygulanması üzerine inşa edilen 6 madde şeklinde kodlandığını yazan gazete, Amalthia inisiyatifinin ikili bir güvenlik mekanizması yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve UNOPS’la iş birliği içerisinde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Hristodulidis akşam yemeği esnasında yaptığı konuşmada Mısır’ın, Gazze’de ve Orta Doğu’nun geniş bölgesinde barışın sağlanmasına ilişkin çabada oynadığı kritik dengeleyici rolden de övgüyle söz etti.

Konuşmasının devamında “Akdeniz Anlaşmasının” önemine de değinen Hristodulidis, AB’nin Mısır’ın uzun vadeli ekonomik istikrarını AB’nin stratejik çıkarlarını gözeterek Uluslararası Para Fonu’yla eşgüdüm içerisinde desteklemesi gerektiğini söylediğini de sözlerine ekledi.

Hristodulidis’in 6 maddelik planın başlıklarına Euronews’e verdiği demeçte değindiğini de kaydeden gazete, bunların insani yardım sağlanması, malların güvenli bir şekilde tasnif edilmesi ve iki yönlü teftiş edilmesi, moloz ve yıkıntıların kaldırılıp şehrin yeniden inşasının etkin hale getirilmesi, eğitim, istikrarın sağlanması ve ilişkilerin rehabilite edilmesinin desteklenmesi, Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) katkıda bulunulması ve ekonomik kalkınma planına katkıda bulunulması şeklinde olduğunu ekledi.