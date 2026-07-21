Metehan Sınır Kapısı'nda dün sabah erken saatlerde toplanan yaklaşık 100 Kıbrıslı Rum genç, 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın yıldönümünü protesto etmek amacıyla sınır geçişini yaklaşık 1,5 saat süreyle engelledi.

Saat 04.07 sıralarında başlayan eylemde protestocular yola oturarak Metehan Sınır Kapısı'ndaki geçişleri durdurdu.

Eylem sırasında kısa süreli bir ayin gerçekleştiren grup, 1974 olaylarında kaybolan Rumları andı.

Yaklaşık 1,5 saat süren protesto, güvenlik güçlerinin gözetiminde herhangi bir olay yaşanmadan sona erdi. Göstericiler daha sonra bölgeden olaysız şekilde ayrıldı ve sınır kapısındaki geçişler normale döndü.