Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş formatta yeni bir toplantının düzenlenmesine hazır olduklarını belirterek, sürecin geleceğinin Türkiye'nin tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.

Hristodulidis, yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimleri doğrultusunda yürütülen temaslara destek verdiklerini söyledi. Rum lider, yeni bir genişletilmiş toplantının gerçekleştirilebilmesi için kendi taraflarının gerekli hazırlıkları yaptığını belirtti.

"Biz hazırız. Bundan sonraki gelişmeler tamamen Türkiye'nin yaklaşımına bağlı." diyen Hristodulidis, Ankara'nın olumlu bir tutum sergilemesi halinde sürecin ilerleyebileceğini savundu.

Rum lider, diplomatik temasların sürdüğünü ve uluslararası aktörlerle koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiklerini ifade ederken, Kıbrıs meselesinde müzakere sürecinin yeniden canlandırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Hristodulidis ayrıca, Birleşmiş Milletler'in çabalarını desteklediklerini ve uygun koşullar oluşması halinde yeni bir genişletilmiş toplantının düzenlenmesine hazır olduklarını yineledi. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin atacağı adımların belirleyici olacağını öne sürdü