Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde provokatif bir paylaşımda bulundu.

Yayımladığı mesajda 1974 olaylarını "Türk işgali" olarak nitelendiren Dendias, "Türk işgalinin üzerinden 52 yıl geçti ancak hafızalardaki yeri hala canlı. Hayatını kaybedenleri, kayıpları ve adanın özgürlüğü için mücadele eden herkesi saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dendias, Kıbrıs meselesinin hala "yasa dışı işgal" olduğunu öne sürerek, "Lefkoşa bugün Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olamaz" dedi.

'KIBRIS ARTIK UZAKTA DEĞİL, YAKINDIR'

Açıklamasında Rum tarafına da seslenen Dendias, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Özellikle son gelişmelerden sonra söylüyorum; Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs artık uzakta değil, yakındır" ifadelerini kullandı.

1974'E GÖNDERME YAPTI

Dendias'ın kullandığı "Kıbrıs yakındır" sözü, 1974 yılına yapılan tarihi bir gönderme olarak değerlendirildi. Habere göre, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlamasının ardından Yunanistan'daki askeri cuntanın çökmesiyle başbakanlık görevine getirilen Konstantin Karamanlis'e, dönemin Kıbrıs Cumhurbaşkanı Vekili Glafkos Kliridis adaya daha fazla askeri destek gönderilmesini talep etmişti.

Ancak Karamanlis bu talebi reddederek tarihe geçen "Kıbrıs uzaktadır" sözlerini kullanmıştı. Dendias'ın 52 yıl sonra yaptığı "Kıbrıs yakındır" çıkışı ise, Karamanlis'in bu tarihi ifadesine doğrudan gönderme olarak yorumlandı.