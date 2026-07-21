Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, bir anma etkinliği çerçevesinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa yönelik yeni siyasi ortama değindi.

Letimbiotis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin girişimi, Avrupa Birliği’nin etkin müdahil olması, Avrupa Komisyonu tarafından temsilci seçilmesi, AB-Türkiye ilişkilerindeki ilerlemenin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesinin, yeni bir siyasi ortam yarattığını ifade etti.

Hükümetin, Kıbrıs sorununun çözümü için her fırsat penceresini değerlendirmeye devam edeceğini söyleyen Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin girişiminin gelişim halinde olduğunu, bununla birlikte kendilerinin müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına bağlı kalmaya devam ettiklerini belirtti.

Letimbiotis, net bir siyasi irade ve talepkâr gerçekçilikle, her diplomatik aracı, olanağı ve her fırsat penceresini değerlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

İki önemli siyasi unsur olan BM ve AB’nin paralel olarak faaliyet gösterdiğini ve birbirlerini tamamlayıcı nitelikte faaliyet gösterdiklerini belirten Letimbiotis, bu gelişmenin rastlantısal olmadığını bunun ayrıca çözüm gidişatına yönelik uluslararası ve Avrupa unsurlarını harekete geçirmek isteyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in "sürekli diplomatik çabalarının ve tutarlı stratejisinin bir sonucu olduğunu" idda etti.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca “ bu ülkenin işgalden kurtulduğu zaman büyük bir potansiyele sahip olduğuna büyük inançlarının bulunduğunu” savundu.

Ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiklerini söyleyen Letimbiotis, Kıbrıs sorununun çözümünün BM Güvenlik Konseyi kararlarının belirlediği üzerinde uzlaşmaya varılan çerçeve temelinde olması gerektiği şeklindeki görüşlerini de yineledi.

“İşgalin uluslararası hukukta, çağ dışı garantilerin 21’inci yüzyıl Avrupa Birliğinde yer almadığını” savunan Letimbiotis, ülkenin bağımsızlığı için hayatını kaybedenler için de övgü dolu sözler sarf etti.