Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, dün yaptığı açıklamada proje için para verilmesi ve fon ayrılmasının risk teşkil ettiğini dile getiren Rum bakan, projenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen çalışmalar bulunduğuna işaret etti.

Dün akşamüzeri gerçekleştirilen ve 2026 yılı bütçesinin de onaylandığı bakanlar kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Keravnos, proje için ne kadar para verildiğinin kendisine sorulması üzerine, projeyle ilgili risk olmasından ötürü Rum hükümeti tarafından para verilmediğini dile getirdi.

Projenin neden riskli olduğunun kendisine sorulması üzerine, konuyla ilgili olarak hala bir tartışma olduğunu düşündüğünü ve paranın verilmesi halinde bunun risk teşkil ettiğini belirten Keravnos, projenin sürdürülebilir olmadığını söyleyen çalışmalar olduğunu yineledi.

Keravnos projede ilerleme olmaması durumunda elektrik bağlantısı maliyetinin Rum Yönetimi tarafından karşılanması senaryosuyla ilgili soruya yanıtında ise, bütçenin hazırlanması sırasında değerlendirilen iç ve dış tehlikelerden hali hazırda söz ettiğini belirterek, bunların arasında GSI projesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “GSI ve Vasiliko Maliyeyi Tehdit Ediyor- Keravnos’un Endişe ve Uyarıları Yeniden Canlanıyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, Maliye Bakanı Keravnos’un 2026 yılı bütçesinin bakanlar kurulu tarafından onaylanmasıyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Great Sea Interconnector (GSI) projesi karşısındaki olumsuz tutumu konusunda bir kez daha oldukça net olduğunu yazdı.

Gazete Keravnos’un, yapılan planlamalar temelinde elektrik bağlantısının sona ereceği Larnaka’ya bağlı “Kofinu”da (Köfünye-Geçitkale) dönüşüm istasyonu inşa edilmesi için yaklaşık 100 milyon Euro’luk tutarın ulusal kurtarma planından çıkarılması olasılığını ihtimal dışında bırakmadığını da kaydetti.

Gazete maliye bakanlığının 2026 yılı bütçesiyle ilgili açıklamasında, ekonominin karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle ilgili olarak Vasiliko terminali projesine atıfta bulunulduğunu da belirtti.

Gazeteye göre Keravnos açıklamasında, Great Sea Interconnector (GSI) projesini kamu maliyesinin sürdürülebilirliği açısından tehlikeli gördüğünü sözlerine ekledi.

- -2026 yılı bütçesi bakanlar kurulunda onaylandı

Alithia gazetesi ise haberinde Rum maliye bakanlığının 2026 devlet bütçesini dün onayladığını yazdı.

Bütçenin merkezi hükümetin bütçesinde açık, genel hükümetin bütçesinde ise fazlalıkla onaylandığını yazan gazete, merkezi hükümetin 2026 yılında 13 milyar 700 milyon Euro gider, 12 milyar 600 milyon Euro da gelire sahip olacağına işaret etti.

Gazete maliye bakanının açıklamasına dayanarak, genel hükümetin bütçesinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) yüzdesi olarak yüzde 3’lük bir artışa sahip olduğunu da ekledi.