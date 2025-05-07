Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Gayrı Resmi Toplantısı’na katılacağını yazdı.

Gazeteler, toplantıda Ukrayna, Orta Doğu ve Sudan’daki son gelişmelerin ele alınmasının beklendiğini belirtirken, yarın tamamlanacak toplantılar ardından Polonya Dışişleri Bakanı tarafından AB üyesi ülkeler ile aday ülkelerin dışişleri bakanları onuruna yemek daveti vereceğini yazdı.

Habere göre, söz konusu yemeğe, Kombos’un yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılacak.