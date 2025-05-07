Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Moderatörlüğünü Prof. Dr. Çağla Gür’ün üstlendiği seminere, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu konuşmacı olarak katıldı.



Seminerde, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkileri, risk faktörleri ve önleyici stratejiler üzerine kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Hatipoğlu, gençlerin bilinçlendirilmesinin ve farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekti.



Etkinlik, katılımcı öğrencilerin soruları ve interaktif katkılarıyla son buldu.