Sanat yönetmenliğini Kıbrıslı Türk Hüseyin Köroğlu’nun yaptığı Tiyatro AŞHK’ın “Geldikleri Gibi Giderler” oyununun dünya prömiyeri yarın Gazimağusa’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nı anlatan oyun, Gazimağusa Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel etkinliği olarak saat 20.00’de başlayacak ve oyuna giriş ücretsiz olacak.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı oyunun yönetmenliğini Hüseyin Köroğlu yaparken, oyunda Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker rol alıyor. Oyuna Yılım Ceceloğlu piyanosuyla eşlik ediyor.

Hüseyin Köroğlu, Şenay Saçbüker ve Yılım Ceceloğlu Gazimağusa Belediyesi’nde basın toplantısı düzenlediler.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, tiyatro oyununun, aslen Gönendereli olan Hüseyin Köroğlu’nun katkılarıyla Gazimağusa’da oynanacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Günümüzde uluslarararası alanda bölgesinde ve daha geniş alanda etkisi artan Türkiye var. Bu Türkiye’nin ilk kuruluş günlerinden itibaren yaşadığı büyük sıkıntılara rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde gösterdiği büyük mücadele o günler için büyük gurur veriyor. Ondan sonrasında da kendi milletimize olan inancımızı artırıyor. Her türlü zorluğu ve sorunu aşabileceğimize inanıyorum.”

Uluçaylı oyunun oynanmasında katkısı olan herkese teşekkür etti.

Köroğlu

Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu da, “Gazimağusa Belediyesi’nin organizatörlüğünde böylesine bir zamanda, kıymetli cumhuriyetimizin doğduğumuz topraklarda Gazimağusa’da dünya prömiyerini yapmak bizler için çok kıymetli.” dedi.

"Tiyatro AŞHK olarak Geldikleri Gibi Giderler oyunumuz bir Cumhuriyet’e selam oyunudur.” diyen Köroğlu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı her yıl olduğu gibi yine büyük bir heyecan, coşku ve onurla, doğdukları topraklarda dünya prömiyeri yaparak kutlayacak olmanın büyük huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Köroğlu “Tüm halkımızı yarın saat 20.00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde dünya prömiyerini izlemek için davet ediyoruz.”dedi.

Köroğlu, dünya ve yaşanan coğrafya düşünüldüğünde cumhuriyetin ne kadar kıymetli olduğunu, KKTC’den, Gazimağusa’dan bütün dünyaya haykırmak istediklerini vurguladı .

1915 Çanakkale Savaşı’nda da, İstanbul işgal edildiğinde de düşmanın karşısında Mustafa Kemal’in olduğunu söyleyen Köroğlu, bunun tarihte özel bir an olduğunu ve Türk halkının büyük dehaya Atatürk soyadını verdiğini vurguladı.

Oyunla, seyircilere, umudu ve mücadele ruhunu tekrar hatırlatmak istediklerini söyleyen Köroğlu,“ Özellikle savaş cephesinde gerçek mektuplarla yolculuk yaparak, Mustafa Kemal Paşa ve zaman zaman Nazım Hikmet Usta’nın Kuvay-ı Milliye Destanı’ndan dizeler bize eşlik edecek; zaman zaman kendisinin kalem aldığı o muhteşem Nutuk’tan bizlere bir şeyler anlatılacak. Oyunda çok kıymetli iki sahnemiz var: Bir tanesi bu toprakları KKTC’yi çok ilgilendiriyor. Bu tamamen bu topraklardan çıkan bir kadın kahramanla ilgili bir sahne.“ dedi.

Kurtuluş Savaşı sırasında halkın fakir ve çaresiz olduğunu, böylesi bir zamanda yedi düvele karşı mücadele etmek için halkıyla beraber silah arkadaşlarıyla yola çıkan Mustafa Kemal’in İstanbul Boğazı’nda demirleyen düşman gemilerine bakıp “Geldikleri gibi giderler.” dediğini anlatan Köroğlu,” Böyle bir durumda kaç kişi bu cümleyi söyleyebilir. Daha da ileriye gideyim. Bu cümleyi söyledikten sonra kaç kişi bunu gerçekleştirebilir. Sonuçta geldikleri gibi gittiler.” dedi.

Oyunu, Atatürk’ün “Efendiler, yarın Cumhuiyet’i ilan edeceğiz” dediği 28 Ekim akşamında sahneye koyacaklarını söyleyen Köroğlu, oyuncu kadrosuyla ilgili bilgi verdi.

Köroğlu,”Bu oyun yarın oynandıktan sonra KKTC olsun, Türkiye olsun, dünyada gidebildiğimiz her yere gidip bu oyunu izlettirmek ve insanların bunun bilincine varmasını istiyoruz. ”dedi.

“Ata’mızın, önderimizin, Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; -bir savaş çocuğu olarak bunu söylüyorum- nefes aldığımız sürece yurtta barış, dünyada barış demeye ve Kıbrıslı Türkler olarak buradan bütün dünyaya söylüyorum atamız, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden gitmeye ve 29 Ekim Cumhuriyet bayramlarını coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet!” dedi.