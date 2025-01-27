Politis gazetesi, RMMO’da son 20 yıldır, güçlendirme çalışmalarının azar azar yapıldığını ve bütçesinin büyük bir kısmının, mevcut teçhizatın bakım ihtiyaçları için kullanıldığını, yeni teçhizatlar alınmasının ise ikinci planda olduğunu yazdı.

Gazete, RMMO’ya son yıllarda, 140 milyon euro maliyetinde olan Sırp “Nora-B52 155mm” kundağı motorlu obüs ile Fransız-Alman ortak yapımı “Airbus Helicopters” şirketine ait 6 adet “H145M” saldırı helikopteri alındığını kaydederek, bu maliyetin gelecek yıla kadar taksitlerle ödeneceğini belirtti.

Haberde, RMMO’ya Yeşil Hat’ın denetlenmesi için elektronik sistem alındığı da ifade edildi.

Gazete, geriye kalan araç-gereçlerde de yıllardır güçlendirme çalışması yapılması gerekliliğinin gündeme geldiğini ve bu gerekliliğin, Rusya’ya Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle uygulanan yaptırımlardan sonra daha da öne çıktığını kaydederek, RMMO’nun sahip olduğu Rus silah sistemlerinde artık yedek parça tedarikinin mümkün olmadığını ve bunların yerine yenilerinin alınması için prosedür başlatıldığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın ABD silah programına katılmasından önce, RMMO Genelkurmaylığı tarafından en uygun seçeneğin İsrail’in Merkava tankları olduğu değerlendirmesini yaptığını yazan gazete, Gazze’de savaş başlayınca bu seçeneğin beklemeye alındığını kaydetti.

Habere göre, bu seçeneğin ardından da Leopard, Leclerc ve Amerikan M1 Abrams tankları gündeme geldi. Bu seçenekler arasında en pahalı olan M1 Abrams iken, Güney Kıbrıs’ın eski ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatı sonrasında silah programlarına dahil olmasıyla, bu maliyetin düşmesi bekleniyor.

Gazete, RMMO’daki güçlendirme çalışmalarıyla ilgili önceliğin Rus silah sistemlerinin değiştirilmesi olduğunu ve askeri kaynaklara göre, öncelikler hiyerarşisine rağmen, bir gün içinde hemen değişiklik yapılacağının beklenmemesi gerektiğini yazdı.

Haberde, RMMO’nun ihtiyaçlarının ABD’ye iletileceği ve büyük bir olasılıkla ABD’den deniz sınırlarının denetlenebilmesine yönelik yüzer araç ve hava aracı da isteneceği kaydedildi.