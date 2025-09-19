Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllülük esasına göre Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) görev yapabilmelerini sağlayan yasa önerisinin Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği açıklandı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, bu kararla RMMO’da yeni bir devrin başlayacağını ve güvenlik ile savunmanın kollektif bir mesele olup, her vatandaşın bu doğrultuda eşit şekilde katkıda bulunma hakkı olduğunu söylediğini yazdı.

Haberde, görevde oldukları sürede aylık 500 euro ödenek alacak olan kadın askerlerin 6 ile 14 ay arasında değişen sürelerde askerlik yapabileceği ve askerlik yapmış sayılmak için en az 6 ay süreyle görev yapmış olması gerektiği belirtildi.