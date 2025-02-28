Alithia’nın “Emekli Subayların Sivil Seferberliğe Katılımı… Kıbrıs’ın Siyasi Planlamasının Belirleyici Takviyesi” başlıklı haberine göre, RMMO’dan emekli 43 subaydan oluşan ilk grubun sivil seferberliğe alınması nedeniyle dün Rum başkanlık sarayında; Dışişleri, İçişleri, Savunma, Adalet ve Kamu Düzeni bakanları, Göçmenler ve Uluslararası Koruma Müsteşarı, RMMO Komutanı ve komutanları, Yüksek Mahkeme Başkanı, milletvekilleri ve diğer yetkililerin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, emekli subaylar grubunun, gelecekteki krizlere daha hazır hale gelmek için modern operasyonel çevre ihtiyaçlarını karşılama planlamasının, AB’nin yeni yönergelerini de dikkate alarak, analitik güncellenmesine yardımcı olacağını” söyledi.

Hristodulidis “özellikle bugün, içte ve dışta çok yönlü zorluklarla tanımlanan bu dönemde vatanımızın gerek içteki gerek bölgesel düzeydeki krizlere cevap verebilmesi için bütün hazırlık ve etkin kriz yönetimi planlarımızı güncellemek ve iyileştirmek için somut plan ve proje temelinde çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Hristodulidis bu şekilde “Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrar bacağı olma rollerini yükselttiklerini, bunun da uluslararasında devlet varlıklarını güçlendirdiğini” öne sürdü.

Güney Kıbrıs’ın “sivil planlamasını belirleyici şekilde güçlendirdiğini” belirttiği Emekli Subaylar Sivil Seferberlik kurumunu, tam da bu sebeplerle oluşturduklarını söyleyen Hristodulidis, başlangıcı 43 RMMO emeklisi subay grubuyla yapacaklarını kaydetti.

Hristodulidis emekli subayların, kendi talepleri üzerine, bilgi ve deneyimlerini maaş almadan sunacaklarını belirterek “ilk aşamada ülkenin, modern operasyonel çevre ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için mevcut ulusal planlamanın analitik güncellenmesine yardımcı olacaklar. Güncellenmiş planlama, gelecekteki krizleri göğüslemeye daha da hazır olunması için AB’nin yeni yönergelerini dikkate alacak ” dedi.