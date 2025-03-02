Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor Rize'de karşı karşıya geldi. Alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen iki takımın maçında ilk yarı golsüz tamamlandı.

İkinci yarı 46. dakikada Ghezzal ile öne geçen Rizespor, 65. dakikada Sporar'ın attığı penaltı golüne engel olamadı ve durum 1-1'e geldi. 71. dakikada Sowe ile Rizespor tekrar öne geçti. 84. dakikada Ibrahim Olawoin ile farkı 2'ye çıkardı. Mücadeleyi Rizespor 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Rizespor 33 puanla 8. sıraya yükselirken Alanyaspor 31 puanla 11. sıraya geriledi.