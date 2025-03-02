Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Lacivert-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçemeyince devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına da etkili giren Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, kısa sürede reaksiyon vererek 69. dakikada Davinson Sanchez, 71. dakikada ise Osimhen'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu. Oyundan düşmeyen Kasımpaşa, 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle skora 3-3 denge getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki 5. beraberliğini yaşadı. Ligde 20 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 65'e çıkardı.

Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

SON 4 RESMİ MAÇI KAZANAMADI

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galip gelemedi.

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

BU SEZON İLK KEZ İKİ MAÇ ÜST ÜSTE PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını kazanamadı.

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftadaki Kasımpaşa müsabakasından da 3-3 beraberlikle döndü.

Son olarak 2022-2023 sezonunun 31 ve 32. haftalarında üst üste 2 lig maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra yine 2 maç üst üste kazanamadı.

LİGDE 26 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 20 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı