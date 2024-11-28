Ülkede enflasyonun yükselmesi, zamlar ve yaşanan ekonomik sıkıntılar her sektörde olduğu gibi yeme-içme sektöründe de büyük sıkıntılara yol açtı.

Yeme-içme sektörünün kullandığı hammaddelere art arda gelen zamlar karşısında yemek fiyatlarının yükselmesi, restoranların müşteri kaybetmesine neden oldu.

Yağdan elektriğe, etten tavuğa kadar her ürüne gelen zamların ardından vatandaşın alım gücünün zayıflamasıyla birlikte ekonomik koşulların zorladığı restoranlar, ayakta kalmakta güçlük çekiyor. Ardı ardına gelen zamlardan sonra ne yapacağını şaşıran restoran işletmecileri, zamlara çözüm bulunmasını istiyor.

Öte yandan Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) önceki gün KTİMB Şevket Abohorlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdiği 15. Olağan genel kurul toplantısında yeni dönem yönetimini belirledi.

Genel Kurul’da başkan ve üyeler tarafından şuursuzca devam eden ve girdi maliyetlerine tavan yaptıran zamların hükümet edenler tarafından durdurulmaması haline binlerce aileye ekmek kapısı, devlete milyonlarca liralık katma değer yaratan bir sektörün yok olmakla karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.

15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda oy birliği ile 2 yıllık süre için belirlenen yeni Res-Bir yönetimi şu üyelerden oluştu;

“Salih Kayım – Arif Bayraktar – Cemal Gülercan – Sadık İnceer, Aygün Erülkü – Buğra Kopar – Reşat Pilli- Yedek Üyeler; Mehmet Kale Kişi – Derviş Bayraktar ”

Restorancılar Birliği yeni yönetimi önümüzdeki günlerde toplanarak görev bölümünü gerçekleştirecek.