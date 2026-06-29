Fransız Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, önceki aylara kıyasla 24 Haziran'dan bu yana fazladan 1000 civarında ölümün kayıtlara geçtiği belirtildi.

Kurumun açıklamasında, özellikle kırmızı alarm verilen bölgelerin can kayıplarındaki olağan dışı artıştan ciddi şekilde etkilendiği ve ölümlerin yüzde 85'inin 65 yaş üzeri kişilerde görüldüğü belirtildi.

Kurum ölümlerin, özellikle evde yalnız yaşayanlar arasında ve Paris ile banliyölerini kapsayan İle-de-France bölgesinde ölümlerin daha sık gözlemlendiğini belirtti. Kurum, "Bu gözlem, kentleşmenin yoğun olduğu bölgeler dahil, yalnız yaşayan ya da derin bir yalnızlık içinde olan kişilere yönelik dayanışma önlemlerinin alınması gerektiğini hatırlatıyor" değerlenmesini yaptı.

Fransa’da hafta başında etkili olan yüksek sıcaklıkların düşmesinin ardından bazı bölgelerde şiddetli rüzgarlar görülüyor.

Öte yandan sıcak hava dalgasının yanı sıra ülkenin kuzeyini etkisi altına alan fırtına nedeniyle binlerce hanede elektrik kesintisi yaşandı.

- Almanya'da 41,7 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Avrupa'daki sıcak hava dalgasından etkilenen Almanya'da bugün 41,7 santigrat dereceyle ülkede en yüksek sıcaklık rekoru kırıldığı bildirildi.

Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, Bautzen kentine bağlı Kubschütz’te gece sıcaklığının 29,4 santigrat derecenin altına düşmediği belirtildi.

Açıklamada, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı günden bu yana Almanya’da ölçülen en yüksek gece sıcaklığı olduğu ifade edildi. Daha önceki rekorun ise 27,2 santigrat derece ile Rheinland-Pfalz eyaletindeki Weinbiet Dağı’nda kaydedildiği aktarıldı.

Almanya’da sabah saat 08.00 itibarıyla bazı ölçüm istasyonlarında sıcaklıkların 30 dereceyi aştığı belirtilen açıklamada, özellikle ülkenin doğu bölgelerinde bugün de hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasının beklendiği ve birçok yerde aşırı sıcakların etkili olacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Almanya’da üst üste üçüncü gün sıcaklık rekorunun kaydedildiği vurgulandı.

Buna göre bugün sıcaklığın Brandenburg eyaletine bağlı Oder-Spree bölgesindeki Neissemünde beldesine bağlı Coschen ilçesinde 41,7 santigrat derece ölçüldüğü aktarılan açıklamada, dün Saksonya-Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz beldesinde 41,5, önceki gün de Saarland eyaletinin Saarbrücken-Burbach kentinde 41,3 santigrat derece kaydedildiği bildirildi.