Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre 2023-2024 sezonunda 1,05 milyar avro gelir elde eden Real Madrid, geçen yıl olduğu gibi yine listenin zirvesinde yer aldı.

Santiago Bernabeu Stadı'nın yenilenmesiyle bilet gelirini yüzde 103 artışla 248 milyon avroya çıkaran Real Madrid, yayın haklarından 316 milyon avro, sponsorluk anlaşmalarından ise 482 milyon avro kazanç elde etti.

Bir önceki sezonu 831 milyon avroyla listenin ilk sırasında tamamlayan Madrid temsilcisi, gelirini yüzde 26 artırarak bir milyar avro barajını aştı.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde İngiltere'den Manchester City 838 milyon avroyla ikinci, Fransa'dan Paris Saint-Germain ise 806 milyon avroyla üçüncü sıraya yerleşti.

Listede ilk 10'a giren kulüpler şöyle:

1- Real Madrid 1,05 milyar

2- Manchester City 838 milyon

3- Paris Saint-Germain 806 milyon

4- Manchester United 771 milyon

5- Bayern Münih 765 milyon

6- Barcelona 760 milyon

7- Arsenal 717 milyon

8- Liverpool 715 milyon

9- Tottenham 615 milyon

10- Chelsea 546 milyon