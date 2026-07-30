İtalya'da bir devir sona erdi. Birçok yıldız ismin forma giydiği 114 yıllık tarihe sahip olan Brescia iflas etti. Brescia Mahkemesi, kulübün 20 milyon euroyu bulan borç yükünü ödeyemeyeceğine karar verdi.

ÇÖKÜŞ NASIL BAŞLADI?

Kulübü iflasa sürükleyen karanlık süreç, yaklaşık bir buçuk yıl önce patlak veren maaş ve vergi krizleriyle hız kazanmıştı. Oyuncu maaşlarındaki aksaklıklar ve ödenmeyen vergiler nedeniyle art arda soruşturmalar geçiren kulüp, sekiz puan silme cezasına çarptırılmış ve bunun sonucunda Serie C'ye kadar gerilemişti.

Mali yükümlülüklerini yerine getirmek için verilen süreleri de değerlendiremeyen Brescia'ya son darbe İtalya Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon, kulübün Serie C lisansını iptal ederek profesyonel statüsünü resmen elinden aldı.

TONALİ'DEN GELECEK PARA DA KURTARAMADI

Sürecin son anlarında kulüp başkanı Massimo Cellino'nun takımı ipten alma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Cellino, kulübün altyapısından yetişen ve dünya futboluna kazandırılan Sandro Tonali'nin transferinden gelecek olan yetiştirme ve dayanışma paylarını mahkemeye teminat olarak sunarak kulübü yeniden tescil ettirmeye çalıştı. Ancak mahkeme heyeti, bu son dakika gelir planını mevcut borçları çevirmek için yeterli bulmadı ve itirazları reddetti.

BİRÇOK YILDIZIN ÇIKIŞ YERİ OLDU

1911 yılında kurulan mavi-beyazlı ekip, sadece bölgesel bir kulüp olmanın ötesinde dünya futbolunun en büyük yıldızlarına ev sahipliği yapmıştı.

Roberto Baggio'nun kariyerinin son döneminde sihrini sergilediği, Andrea Pirlo'nun dünya futboluna kendini tanıttığı; Pep Guardiola, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi efsanevi figürlerin formasını terlettiği Mario Rigamonti Stadyumu, artık bu eşsiz anılara sadece sessiz bir tanıklık edecek.

İtalyan futbolunu yasa boğan bu iflas kararı, köklü bir efsanenin daha yeşil sahalara vedası olarak tarihe geçti.