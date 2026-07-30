Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki 1-0'lık skorun avantajıyla çıktığı rövanşı 2-0 kazandı ve 3-0'lık toplam skorla adını bir üst tura yazdırdı. Beşiktaş'a turu getiren golleri Milot Rashica ve Orkun Kökçü kaydetti.

Midtjylland'ı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde adını 3. ön eleme turuna yazdırdı.

Siyah-beyazlılar, bu turda Tromsö'yü eleyen Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.