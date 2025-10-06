Stat: 20 Temmuz Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Rüya Sakallı, Serdar Gürpınar

Doğan T. Birliği: Dursun Cem, Mcdonald Niba, Mustafa Vardi, Ali, Emre, Kenan(Selim), Mustafa Salk, Erhun(Doğukan), Gime Toure, Muhittin(Tunç), Billy Michel.

Gönyeli: Cenk, Ulaş, Jamiu Arowolo, Arseven(Erol), Mikail, Mehmet(Bayram), Necati(Hasan), Ahmet(Ege), Zumah(M.Hacı), İbrahim, Kane Daman.

Goller: Dk. 11 ve 35 Gime Toure, Dk. 20 Erhun ve Dk. 90 Emre (DTB), Dk. 82 Erol (Gönyeli)

Aksa Süper Ligin 3. Haftasının kapanış maçında Doğan Türk Birliği ile Gönyeli Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda karşılaştı.

Kayıpsız yoluna devam eden Doğan Türk Birliği, konuk ettiği Gönyeli’yi 4-1’lik skorla farklı mağlup etti.

Dakika 11: M. Salk’ın uzun topunda defansın arkasında topla buluşan G. Toure düzgün bir vuruşla Doğan Türk Birliği’ni 1-0 öne geçirdi.

Dakika 20: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında Erhun ceza alanı dışından mükemmel vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

Dakika 35: Erhun’un pasında santra yuvarlağı içerisinde topu alan G. Toure topla birlikte ceza alanına girdikten sonra kalecinin yanından topu filelere gönderince skor da 3-0 oldu.

Dakika 53: Gönyeli adına kullanılan kornerde Jamıu Arowolu kafa vuruşunda kaleci Dursun direk dibinden topu kornere attı.

Dakika 64: Gelişen Doğan Türk Birliği atağında Kenan kaleci ile karşı karşıya kaldı, kaleye vurmak yerine pas vermeyi deneyince topu rakibine kaptırdı.

Dakika: 82 Gelişen Gönyeli atağında kale önüne gönderilen topu Erol boş kaleye göndererek skoru 3-1 yaptı.

Dakika 90+5: Doğan Türk Birliği’nden E. Soytürk ceza alanı dışından sert vurdu, direğe de vuran top ağlara gitti ve skor 4-1 oldu.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı maç da bu skorla sona erdi.

Dooğan Dürk Birliği bu galibiyetle puanını 9 yaparak 2. sırada yer alırken, Gönyeli 3 puanla 12. sırada yer aldı.

(Foto: Özgür Göksel)