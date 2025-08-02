Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklama göre, Rahvancıoğlu, bu düzenlemenin kısa vadede işsizliği artıracağını, maaşları düşüreceğini ve küçük esnafı "çöküşe sürükleyeceğini" savundu.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yabancı işçi sayısının kısa sürede iki katına çıkacağını ileri süren Rahvancıoğlu, “Hiçbir patron, daha ucuza çalıştırabileceği bir işçi varken daha pahalı olanı tercih etmez” dedi.

Rahvancıoğlu, bu düzenlemenin patronların ucuz işgücüne yönelmesini teşvik ettiğini de savundu.

Yeni sistemin KKTC vatandaşlarını doğrudan etkileyeceği, küçük ölçekli işletmelere zarar vereceğini öne süren Rahvancıoğlu, üç çalışanı olan bir esnafın gıda ve barınma gibi giderleri 50 çalışanı olan büyük işletmelere göre çok daha yüksek maliyetle karşılamak zorunda kalacağını belirtti.

Düzenlemenin hukuki açıdan da sorunlu olduğunu ileri süren Rahvancıoğlu, uygulamanın Anayasa, İş Yasası, İyi İdare Yasası ve ILO Sözleşmeleri ile çeliştiğini savundu.

Son haftalarda kamuoyunda gündemde olan sektörel asgari ücret çalışmasıyla bu uygulamanın karıştırılmaması gerektiğini belirten Rahvancıoğlu, bu düzenlemenin tamamen ayrı olduğunu ve sektörel asgari ücret uygulandığında ücretlerde yeni düşüşlerin de gündeme geleceğini ileri sürerek, eleştirilerde bulundu.

Rahvancıoğlu, tüm emekçileri ve halkı bu düzenlemeye karşı duyarlı olmaya çağırdı.