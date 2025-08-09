Rahvancıoğlu, kararların gerekçelendirilmeden alınmasının “tehlikeli” olduğunu savunarak, “Bugün Bangladeşliye yapılan yarın vatandaşa, öbür gün kadına ya da erkeğe yapılır. İnsanların emeği keyfi şekilde hor görülemez” dedi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre Rahvancıoğlu, Genç TV’de Elif Evrensel'in sunduğu, Diğerleri Programında konuştu, Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası kapsamında bakanlık kararıyla yapılan son değişiklikleri, “idari bir tasarruf” olarak nitelendirdi.

Bağımsızlık Yolu’nun, vatandaşların işsizliği belirli bir seviyenin altına düşene kadar yeni çalışma izni verilmemesi gerektiğini savunduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, “Halihazırda ülkede bulunan ve çalışma izniyle çalışanların yenileme ve yatay geçiş hakları korunmalıdır. Ancak yeni izinlerin verilmesine karşıyız” dedi.

Bakanlığın “ulusal asgari ücret” belirleyip, sektörlere ve uyruklara göre kırpma planı olduğunu öne süren Rahvancıoğlu, “Bu, asgari ücreti azami ücrete dönüştürme girişimidir. Yabancı işçilere daha az ödeme, sektörel farklılık bahanesiyle meşrulaştırılmak isteniyor” iddiasında bulundu.

Yeni düzenlemeyle üçüncü uyruklu işçi sayısının azalmayacağını, aksine ikiye hatta üçe katlanacağını savunan Rahvancıoğlu, “Bu uygulama hayata geçtiği anda, her bir üçüncü uyruklunun yemek ve barınma masrafından kar edecek olan işveren, ne KKTC vatandaşını ne de TC vatandaşını tercih eder” dedi.

Rahvancıoğlu, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi, küçük esnafın devlet desteğiyle korunması ve eğitim, sağlık, barınma gibi alanlarda sosyal devlet gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.