Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 836 araç kontrol edildi. Kontroller sonucu çeşitli trafik suçlarından 93 araç sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilirken, 39 araç ise trafikten men edilmiş, 2 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

21’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

38’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

3’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak,

1’i sigortasız araç kullanmak,

1’i polisin dur emrine uymamak,

1’i A işletme izni hilafına araç kullanmak ve

24’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.Denetimler Sırasında Girne Polis Müdürü Aziz Nizamoğlu,Girne Trafik Şube Amiri Salih Koyutürk ve Girne Trafik Tahkikat Amiri Hüseyin Özer’de Hazır Bulundu