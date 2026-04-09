UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Paris Saint-Germain, kendi sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırladı.
Karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Paris ekibi,11. dakikada Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İkinci yarıda Liverpool beraberlik için yüklense de PSG savunması geçit vermedi. 65. dakikada sahneye çıkan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, farkı ikiye çıkardı.
Maçın son bölümlerinde Arne Slot'un Alexander Isak hamlesine rağmen, Liverpool aradığı golü bulamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.
Mücadeleyi 2-0 kazanan PSG, yarı final kapısını aralayarak İngiltere deplasmanı öncesinde büyük bir avantaj elde etti. Eşleşmenin rövanş karşılaşması 14 Nisan Salı günü Liverpool’un evi Anfield'da oynanacak.