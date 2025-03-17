Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

BARCELONA ZİRVEYİ BIRAKMADI

LaLiga'da lider Barcelona, Atletico Madrid deplasmanında uzatma dakikalarında gelen gollerle 4-2 kazanarak üst üste 7. galibiyetine ulaştı.

Julian Alvarez ve Alexander Sörloth'un gollerine engel olamayan Katalan ekibi, normal sürenin son 20 dakikasına 2-0 geride girmesine rağmen Robert Lewandowski, Ferran Torres (2) ve Lamine Yamal'ın golleriyle 3 puanı kurtarmayı başardı.

Son şampiyon Real Madrid, Villarreal'e konuk olduğu mücadeleyi 2-1 kazandı. Konuk ekipte milli futbolcu Arda Güler, 83. dakikada oyuna girdi.

Sevilla deplasmanında 1-0 kazanan Athletic Bilbao ise iki hafta sonra galip geldi.

Ligde 28. hafta sonunda 60 puanı bulunan Barcelona, maç eksiğine rağmen Real Madrid'in önünde averajla zirvede yer aldı. Atletico Madrid 56 ve Athletic Bilbao, 52 puanla bu iki takımı takip etti.

PSG ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Ligue 1 lideri PSG, Fransız futbolunda "klasik" olarak adlandırılan maçta konuk ettiği Olimpik Marsilya'yı Ousmane Dembele, Nuno Mendes ve Pol Lirola'nın (kendi kalesine) attığı gollerle 3-1 yendi.

Zirve takipçilerinden Monaco'nun Angers deplasmanında 2-0 kazandığı haftada Nice ise Auxerre ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpik Lyon, evinde Le Havre'ı 4-2 yenerek peş peşe üçüncü galibiyetini elde etti.

Namağlup PSG'nin 26 hafta sonunda 68 puanla lider olduğu Ligue 1'de Marsilya 49, Monaco ve Nice 47'şer, Lyon ise 45 puan topladı.

Art arda 7. galibiyetine ulaşan PSG, milli maç arasından sonraki 27. haftada takipçilerinin alacağı sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan etme şansı yakaladı.

PSG'nin bitime 7 hafta kala şampiyonluğa ulaşabilmesi için Saint-Etienne deplasmanında kazanması, Olimpik Marsilya'nın Reims deplasmanında kaybetmesi ve Monaco-Nice karşılaşmasının berabere bitmesi gerekecek.

Paris ekibi, Saint-Etienne ve Angers ile oynayacağı sıradaki iki maçı kazanması durumunda ise 28. haftada rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

LİVERPOOL 12 PUAN FARKLA ZİRVEDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elendikten sonra İngiltere Lig Kupası finalinde de Newcastle United'a 2-1 yenilen Liverpool, Premier Lig'de haftayı maç yapmadan geçti.

Zirvenin en yakın takipçisi Arsenal, Londra derbisinde ağırladığı Chelsea'yi 1-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galip geldi.

Son şampiyon Manchester City, evinde Brighton ile 2-2 berabere kalarak son 4 haftada üçüncü kez puan kaybetti.

Sezonun sürpriz takımı Nottingham Forest ise Ipswich Town deplasmanında 4-2 kazandı.

Ligin 29. haftasında 70 puanlı Liverpool, Arsenal'ın 12 puan önünde zirvede yer aldı. Bu iki takımı Nottingham Forest 54, Chelsea 49 ve Manchester City 48 puanla izledi.

INTER PUAN FARKINI 3'E ÇIKARDI

Serie A lideri Inter, zorlu Atalanta deplasmanında 2-0 galip gelerek zirvede nefes aldı.

Inter'e maçı kazandıran golleri Carlos Augusto ve Lautaro Martinez attı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının ilk golünde asist yaptı.

Zirvenin en yakın takipçisi Napoli, düşme hattındaki Venezia'ya konuk olduğu maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak hayal kırıklığı yaşadı. Son 7 haftada 6. defa puan kaybeden Napoli, şampiyonluk yarışında yara almaya devam etti.

Ligde 13 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, sahasında Cagliari'yi 1-0 yendi. Peş peşe 6. galibiyetine ulaşan başkent ekibinde milli oyuncu Zeki Çelik, sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Juventus, Fiorentina deplasmanında 3-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci kez gol atamadan farklı yenilen konuk takımda milli futbolcu Kenan Yıldız, yedekler arasında yer aldı.

Bologna ise evinde Lazio'yu 5-0 gibi farklı skorla yendi ve arka arkaya 4. galibiyetini alarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma iddiasını ortaya koydu.

Ligde 29 haftada 64 puan toplayan Inter, 61 puanlı Napoli ile arasındaki farkı 3'e çıkardı. Atalanta 58, Bologna 53, Juventus 52, Lazio 51 ve Roma 49 puanla iki takımın arkasında sıralandı.

BAYERN MÜNİH'TEN ÜST ÜSTE İKİNCİ PUAN KAYBI

Bundesliga'da lider Bayern Münih, Union Berlin deplasmanında 1-1'lik skorla 1 puana razı oldu.

Leroy Sane'nin rakip fileleri havalandırmasıyla öne geçmesine rağmen Benedict Hollerbach'ın golüne engel olamayan Bayern Münih, art arda ikinci kez puan kaybı yaşadı.

Son şampiyon Bayer Leverkusen, iki kez 2 farklı geriye düştüğü Stuttgart deplasmanında son dakikalarda gelen gollerle 4-3 kazandı ve şampiyonluk hayallerini canlı tuttu.

Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren takımlardan Mainz 05'in evinde Freiburg ile 2-2 berabere kaldığı haftada Eintracht Frankfurt ise Bochum'a konuk olduğu maçı 3-1 kazandı. Üç hafta sonra galip gelen Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, yedekler arasında yer aldı.

Ligin 26. haftasında 62 puanlı Bayern Münih, Bayer Leverkusen (56), Mainz 05 (45) ve Eintracht Frankfurt'un (45) önünde liderliğini sürdürdü.