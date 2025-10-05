Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emre Çevikdal, Mesut Bozlar

Aslanköy: Ali Faruk, Sinan, İbrahim Çıdamlı, Mustafa Yaşınses (78.Dk Mustafa Baydoğan), Sadık, Mert, Erhan (88.Dk Emre), Recep (46.Dk Ahmet Faik), Ali Akbulut, Muhammet (78.Dk Hüseyin Kasaboğlu), İbrahim Güler

BÜY: Erdoğan, Azat, Necip, Mustafa Çağlar (62.Dk Mustafa Yorulmaz), Hakan, Ahmet Hatay, Hascan, Malik (75.Dk Marios), Aşkın,Yağış (67.Dk Yusuf), Ferhat

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 3. hafta maçında Aslanköy, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti.

Cihangir Stadında oynanan Aslanköy – Baf Ülkü Yurdu maçını Kerem Eran yönetti. Bol bol pozisyonun üretildiği ilk devreden gol sesi çıkmadı. 0 – 0

İkinci devrede de çoğunluğu Aslanköy’ün olmak üzere birçok pozisyon üretildi. Ancak bu pozisyonlardan gol sesi çıkmayınca maçın 90 dakikası 0 – 0 berabere tamamlandı.