Posta Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Basımevi’nde baskısı ve perforesi yapılan pul serisi ile ilk gün zarfı 12 Mart’tan itibaren satışa sunulacak.

Seride, 15 Türk Lirası ve 43,50 Türk Lirası değerinde iki farklı pul yer alırken, bin 700 adet basılan ilk gün zarfları da halkın ve koleksiyoncuların ilgisine sunulacak.

2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası anısına hazırlanan seride, turnuvanın maskot karakterleri ile Dünya Kupası temalı görseller yer alıyor.