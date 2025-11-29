Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Yeniboğaziçi’nde düzenlenen “Gündoğumu Operasyonu” kapsamında, 28 yaşındaki isminin baş harfleri E.P.’nin kaldığı evde yapılan aramada 4,5 kilogram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildi.

Önceden isminin baş harfleri S.C.Ö. isimli zanlının 1.5 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanması ile ilgili soruşturmayı yürüten Gazimağusa narkotik ekipleri, uyuşturucu maddelerin bulunduğu poşetler üzerinde E.P. isimli zanlıya ait parmak izi çıkması üzerine adı edilenin evine operasyon düzenledi. Polis, burada yaptığı aramada 4.5 kilo hintkeneviri ele geçirdi.

Mahkemeye operasyonla ilgili detayları polis memuru aktardı.

Polis, 1.5 kilo uyuşturucu meselesiyle ilgili olarak gelen parmak izi sonuçlarında zanlı E.P.’nin parmak izinin tespit edildiğini ve evine baskın yapıldığını söyledi. Polis, baskın sonucunda evin garaj kısmında 4 buçuk kilo hintkeneviri bulunduğunu aktardı. Polis soruşturma maksatlı zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Öte yandan 1.5 kilo uyuşturucu ile yakalanan isminin baş harfleri S.C.O. dün Mağusa’da yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru aktardı.

Polis, 17 Kasım 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında, zanlı S.C.O.’nun Yeniboğaziçi’nde bir polis memuru tarafından şüpheli olarak görüldüğünü ve Adli Şube’ye teslim edildiğini söyledi.

Zanlının daha sonra Narkotik Şube’ye teslim edildiğini anlatan polis, zanlının ilk etapta olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada elinden attığı çantanın kontrol edildiğini ve 1.5 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü ve mesele ile ilgili yeni bir kişinin daha tutuklandığını söyledi ve zanlının tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.