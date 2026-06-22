Polis Örgütü’nün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında geçtiğimiz Cuma akşamı İskele Halk Plajı’nda “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından, İskele Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte polis birimleri vatandaşlarla bir araya gelirken, teşkilatın görev ve faaliyetleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda polis birimlerinin çalışmaları tanıtılırken, vatandaşlar polis ekipleriyle sohbet etme ve kullanılan ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu.

Gecede sahne alan Polkestra ise seslendirdiği eserlerle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Polis Genel Müdürlüğü, 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda halkla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.