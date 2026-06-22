Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Eda Hançer Akkor'un davası konusunda TAK’a yaptığı açıklamada, sendikanın sadece üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması konusunda değil, toplumsal olaylarda da duyarlılık göstererek, sorumlu sendikacılık bilinciyle hareket ettiğini söyledi.

Buradaki konunun sadece Eda Hançer Akkor’un sorunu olmadığını, ülkede aynı sorunlarla karşı karşıya gelen binlerce çocuk olduğunu vurgulayan Bengihan, “burada toplumsal olarak kanayan bir yara var” dedi.

Bengihan, karma evlilikten doğan çocukların yaşadığı büyük bir ayrımcılık olduğuna da dikkat çekerek, “Bu yapılanlar insanlık açısından da, insanlık onuruna yakışmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Burada doğan çocukların anne veya babasının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmasından kaynaklı vatandaşlığın en temel hakları olduğuna işaret eden Bengihan, bu konuda Eda Akkor’un bir mücadele başlattığını, sendika olarak başlatılan bu mücadelenin daha da büyümesi için destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sendika olarak en demokratik insan hakkı olan vatandaşlığın, anayasal bir hak olduğuna inandıklarını belirten Bengihan, sorumlu sendikacılık bilinciyle benzer durumda olan çocukların aynı sıkıntıları yaşamaması için hukuk mücadelesi vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bengihan, konuşmasının sonunda Eda Hançer Akkor’u başlattığı hukuk mücadelesinden dolayı tebrik ederek, teşekkür etti. Bengihan, ayrıca, karma evlilikten doğan çocukların yurttaşlık haklarının alınacağına inandığını belirtti.