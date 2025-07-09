Zanlının, altı adet sahte ön izin başvurusu hazırlayıp, WhatsApp üzerinden ilettiği bu belgeyi tedavüle sürdüğü ve toplam 30 bin ABD dolarını sahtekârlıkla temin ettiği açıklandı.

L.K. tutuklanırken, polis soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.

-Girne'de kasti hasar... 1 tutuklu



Girne Ecevit Caddesi’nde dün saat 14.30 sıralarında seyir halindeki araçta yolcu konumundaki Z.U (K-26), araç sürücüsü K.D (E-53) ile yaşadığı tartışma sonucu direksiyonu kasten sola çevirerek aracın yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasına neden oldu.

Kaza sonucu araçta hasar meydana gelirken, Z.U tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık...

Girne’deki bir otel lobisinde dün gece 00.05 sıralarında 209 miligram alkol etkisi altında olduğu tespit edilen M.D'nin (E-24), makul bir gerekçesi olmadan yüksek sesle bağırarak çevreyi rahatsız ettiği bildirildi.

Şahıs suçüstü tutuklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Girne’de şirket çalışanından 11 bin Euro’luk hırsızlık...

Girne’de bir şirkette çalışan Ö.Ç'nin (E-36), Türkiye’deki bir turizm şirketinden 33 kişilik bir grubun konaklama ve transfer ücretleri için temin ettiği 11 bin 335 Euro’yu işyerine teslim etmeyerek, kendi borçlarını ödemek için kullandığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturmada zanlı tespit edilerek tutuklandı.

-Maaş ödemeleri için aldığı parayla kaçmaya çalıştı; havaalanında yakalandı

Girne’de bir inşaat şirketinde kalıpçı ustası olarak çalışan S.Ö (E-30), işçilerin maaşlarını ödemek üzere işvereni tarafından kendisine verilen 5 bin 500 Sterlin’i zimmetine geçirdi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturmada zanlı, bu sabah Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada yakalanarak tutuklandı.

-İskele'de sahte belgeyle kumarhaneye giriş...