Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında hayatını kaybeden Ala Sholeh'in (K-39) fiziki muayenesinde darp ve cebir izine rastlanmadı. Sholeh'in ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek.

-İzinsiz ateş yakan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta izinsiz olarak demir çöp konteynerinde bulunan çöpleri temizlik maksatlı yakan ve ateşin araziye sirayet etmesiyle yaklaşık 700 metrekarelik alandaki kuru ot ile çöplerin yanmasına sebep olan E.Ö.(E-50) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-KKTC’de kaçak kalan 1 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetimlerde, KKTC'de kaçak kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa ve Girne’de kamuya açık yerlerde dün yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 3 kişi tutuklandı.

Tutuklanan S.K.’nin (K-35) 419 miligram , F.Y.’nin (E-53) 149 miligram, H.K.K.’nin (E-28) ise 263 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.