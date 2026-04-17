Polisiye olaylar

Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili aranan ve bir otel odasında tespit edilen şahsın tasarrufunda uyuşturucu bulundu.

Polis basın bültenine göre, önceki gün bir şahsa ait park halindeki araçta muhafaza edilen para cüzdanı ile içindeki 4 bin TL, 175 Euro, 100 Stg ve kimlik kartı, kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan H.A.(E-35), Gazimağusa’da bir otel odasında tespit edildi.

Polis tarafından söz konusu otel odasında yapılan aramada ise, şahsın tasarrufunda içlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası, iki sigara ve sigara sarma kağıdı bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Uyuşturucu madde tasarrufu ve darptan iki kişi tutuklandı

Gönyeli’de önceki gün kaldıkları evde aralarında yaşanan tartışma sonucu B.R.(E-32), eşi Ç.K’nin (K-51) boğazını sıkıp, yüzüne vurarak darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan B.R., dün, Gönyeli’de kullanımındaki araçla seyir halinde olduğu sırada tespit edilerek durduruldu.

Konu şahıs ile araçta yolcu olarak bulunan U.Ö’nün (E-23) üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 sigara ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam bin 920 Stg, 21 bin 320 TL, 450 euro ve 200 ABD Doları nakit para bulundu.

Akabinde, B.R.’nin Gönyeli’deki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu maddeyi sarmakta kullanıldığına inanılan sigara sarma kağıdı da bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Cep telefonunu zorla elinden alıp, çaldı

Alsancak’ta, önceki gün meydana gelen olayda bulundukları araçta N.G.(K-40), F.D’ye (K-34) ait cep telefonunu zorla elinden çekip, alarak çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, N.G. tespit edilerek tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz bir kişi tutuklandı.

- Sahte belge düzenleyip tedavüle süren kişi tutuklandı

Dikmen’de faaliyet gösteren bir üniversitede çalışan A.R.'nin (E-45), 24 Ekim 2025’te okulda öğrenci olmayan bir şahıs adına sahte öğrenci kaydı düzenleyip ilgili bakanlığın sistemine gönderek tedavüle sürdüğü tespit edildi. Zanlı A.R. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.