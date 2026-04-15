Girne’de önceki gün, evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 57 yaşındaki Mustafa Kompil’in ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı.

Polis basın bültenine göre, yapılan otopside Kompil’in ölüm sebebinin “kalp krizi ve ventrikül riptürüne bağlı kalp tamponadı” sonucu olduğu tespit edildi.

- Kanunsuz uyuşturucu tasarrufundan üç kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün yurt dışına çıkış yapacak olan K.D.(K-29), Y.K.(E-41) ve Y.A.(E-38) x-ray cihazından geçtikleri sırada polis tarafından eşyalarında arama yapıldı.

Şahısların tasarruflarında toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Lefkoşa’da kavgada bir kişinin burnu kırıldı

Lefkoşa’da, dün, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.A.(E-25), W.M.(E-32), M.B.(E-28) ve M.A.(E-24) bir taraf olup, diğer taraf olan İ.C.K.(E-26) ile kavga etti, bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Kavgada, W.M’nin burun kemiği kırılırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Yasak bölgede balık tutan kişiye 60 bin 618 TL para cezası

Alagadi 2. Özel Koruma Bölgesi’nde, dün, N.Y’nin (E-38) motorlu kamış ile deniz kıyısında balık avladığı tespit edildi. Bahse konu şahsa 60 bin 618 TL tutarında idari para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.