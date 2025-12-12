Polis ekiplerince Ercan ve Girne’de yürütülen denetim ve operasyonlarda, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 3 kişi tutuklandı.

- Narkotik köpeği Pamir’in tepkisiyle yakalandı

Polis basın bültenine göre, dün saat 12.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince ülkeye giriş yapmak üzere olan D.C.A. (E-34) üzerinde narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

- Girne’de iki kişi tutuklandı

Aynı gün Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince İ.B. (E-29) ile T.M.K.’nin (E-27) kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise, tasarruflarında yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Her iki olayda da bahse konu şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.

İskele ve Gazimağusa’da meydana gelen hırsızlık ile sarhoşluk ve rahatsızlık olaylarıyla ilgili 3 kişi tutuklandı.

- 4 şişe alkollü içki ile 6 adet ziynet eşyasını çaldı

Polis basın bültenine göre, 10 Aralık tarihinde İskele’de bir şahsa ait ikametgahın kapısını suç işlemek kastıyla açarak, 4 şişe alkollü içki ile 6 ziynet eşyasını çaldığı tespit edilen E.A. (K-54) tutuklandı.

- Gazimağusa’da 58 paket köpek maması çalındı

Gazimağusa’da 4 Aralık'ta bir işyerinin bahçesinde muhafaza edilen 58 paket köpek mamasının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen İ.Ö. (E-38) tespit edilerek tutuklandı.

- Alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdi

Öte yandan, dün saat 19.00 sıralarında Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda, 189 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen V.D. (E-45) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.