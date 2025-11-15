Esentepe’de dün saat 15.30 sıralarında John David Saxton (E-75), evinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı, ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belirleneceğini bildirdi.

-Gazimağusa’da sahte ehliyet ve mermi tasarrufu: 23 yaşındaki sürücü tutuklandı

Polisi görünce camdan atladı, ayakları kırıldı
Gazimağusa’da dün gece 02.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurdukları araç sürücüsü S.B’nin (E-23) üzerinde bir adet 7.65 mm çapında canlı mermi buldu.

Yapılan ileri soruşturmada şahsın polise ibraz ettiği sürüş ehliyetinin de sahte olduğu tespit edildi.

S.B. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Gönyeli’de eşini darp edip bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

Gönyeli’de dün sabah 07.30 sıralarında bir evde yaşanan tartışmada A.S.G.A (E-35), eşi A.F.M.A’yı (K-42) evden çıkmasını engellemek için kapıyı kilitleyerek zorla alıkoydu.

Şahsı darp eden A.S.G.A, daha sonra kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla eşini tehdit etti.

Polis tarafından tespit edilen A.S.G.A tutuklandı.

-Gaziveren’de izinsiz çakıl aldığı sırada suçüstü yakalandı

Gaziveren’de dün 10.30 sıralarında D.Ç (E-35), yetkili makamdan izni olmadan kullanımındaki dozerle araziden aldığı çakılı iki kamyona yüklerken suçüstü yakalandı.

D.Ç’nin aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

-İskele’de trafik polisine küfür eden ve çevreyi rahatsız eden kişi tutuklandı

İskele-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Long Beach Çemberi’nde dün gece 01.00 sıralarında K.O (E-37), 254 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada görevli trafik polisine küfür ederek çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, KKTC’de yasal statüsü bulunmaksızın ikamet eden 4 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor.