Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangının garajdan ikametgaha sıçraması sonucunda muhtelif eşyalar yandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da dün saat 04.00 sıralarında T.G.K.(E-25), aralarında önceden husumet bulunan bir şahsın ikametgahına giderek kapı kilidini kırdı. Sözkonusu şahıs daha sonra husumeti olan şahsın aracının kaportasını çizdi, kalemle yazı yazdı ve aracın iki plakasını çaldı.

Olayla ilgili olarak T.G.K. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

-İkamet izni olmayan şahıs tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ikamet izini bulunmayan bir kişi tespit edilerek, tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

-Sahte evrak düzenleyen iki kişi tutuklandı

Girne’de telefon hattı satışı yapılan bir iş yerinde çalışan T.K. (E-36), İ.Y.’nin (E-31) istemi üzerine yasadışı bahis sitelerinde oyun oynanmasını mümkün kılmak için ülkede bulunmayan şahıslar adına sahte abonelik sözleşmeleri düzenleyerek, ilgili GSM şirkete ibraz etti.

Geçen yıl ekim ayında meydana gelen olayla ilgili soruşturma kapsamında söz konusu şahıslar tutuklandı. Polis soruşturması sürüyor.