Polis Basın Bültenine göre, iş yerinde muhtelif markalarda alkollü içkilerin tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek, emare olarak alındı. Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da sarhoşluk

Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Naim Tayyar Sokak’ta, 214 miligram alkollü U.B. (E-25) sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.