Demirhan'da meydana gelen “şiddet tehdidi, polisi darp, görevinden men, ciddi darp, sarhoşluk, rahatsızlık, itale-i lisan ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklanan Berkan Kaçar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 15 Kasım 2025 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Demirhan’da, faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen kavga olayına müteakip olay mahallinden ayrıldıktan sonra geri dönen ve alkollü içki tesiri altında bulunan zanlının olay mahallinde bulunan ve yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı gerekçesi ile suçüstü hali kendisini tutuklamaya çalışan polis memuruna hakaret edip yüzüne kafası ile vurduktan sonra olaya müdahale eden başka bir polisin de sağ el baş parmağını ısırarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının polis arabasına bindirileceği sırada ise kafa attığını polisin bu kez karın bölgesine tekme atarak darp edip “içeri girer yatar çıkarım seni bulurum çocuklarından çıkarırım” demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde gerekli ifadelerin alındığını ve kameraların incelendiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.