Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde uyuşturucu alma ve tasarrufu ile KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından yargılanan Yusuf Olanrewaju Molake hakkındaki dava kadara bağlandı.

Yargıç Füsun Cemaller, sanığı bir yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıklayarak, kararı okudu.

Yargıç, 13 Temmuz 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen sanığın kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Yargıç, yapılan aramada sanığın tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Yargıç, ayrıca sanığın 27 Mart 2023 tarihinden tutuklandığı 13 Temmuz 2025 tarihine kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini kaydetti.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında olduğunu, toplumun sağlık ve mutluluğunu tehdit ettiğini ifade eden Yargıç dolayısıyla bu tür suç işleyen kişilere kamu menfaatini dikkate alarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesini gerektiğini belirtti.

Yargıç, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı bir yıl 6 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.