Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), yerel yönetimlerde demokratik, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla iş birliği yapma kararı aldı.

Ortak açıklamada, bu iş birliğinin yalnızca yerel yönetimlere ilişkin bir seçim iş birliği olmadığı belirtilerek, “toplumda giderek güçlenen değişim, uzlaşı ve birlikte yönetim beklentisinin de doğal bir sonucu” olduğu ifade edildi. İş birliğinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ortaya konulan ortak anlayışın ve iş birliği iradesinin devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

CTP ve TDP açısından yerel yönetimlerin yalnızca hizmet üreten idari yapılar olmadığı, halkın yönetime doğrudan katıldığı, karar süreçlerinin birlikte şekillendirildiği ve yerel demokrasinin hayat bulduğu en önemli yönetim alanlarından biri olduğu belirtildi.

“Bu nedenle iş birliğimizin temelini birlikte yönetim ilkesi oluşturmaktadır” denilen açıklamada, belediye başkanı, belediye meclisi, muhtarlar, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve bölge halkının karar süreçlerine etkin biçimde katıldığı bir yerel yönetim kültürünün güçlendirilmesinin ortak hedef olduğu vurgulandı.

Bu yaklaşımın, farklı siyasi görüşlerden ve toplumun tüm kesimlerinden yurttaşları ortak değerler etrafında buluşturmayı, kapsayıcı ve uzlaşıya dayalı bir yönetim anlayışını güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Bu anlayış çerçevesinde CTP ve TDP Parti Meclislerinin; Lefkoşa, Girne, Mağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Değirmenlik-Akıncılar, Çatalköy-Esentepe, Mehmetçik-Büyükkonuk, Erenköy-Karpaz, Mesarya, Dikmen ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanlıkları seçiminde iş birliği yapma yönünde karar aldığı açıklandı.

Ortak yönetim anlayışının hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, “Bu iş birliği, geleceğe ilişkin toplumsal uzlaşı kültürünü güçlendiren, ortak aklı önceleyen ve birlikte üretme iradesini büyüten önemli bir adımdır” denildi.

Açıklamada, belediyelerin kaynaklarını etkin, adil ve kamu yararını esas alarak kullanması, karar ve harcamaların denetlenebilir hale getirilmesi, belediye meclislerinin etkinleştirilmesi, halkın bilgiye erişiminin ve karar süreçlerine katılımının güvence altına alınmasının amaçlandığı belirtildi.

CTP ve TDP, yerel yönetimlerde sosyal adaleti gözeten, kentlerin ve bölgelerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebilen, çevreyi ve kamusal alanları koruyan, planlı gelişmeyi esas alan ve her yurttaşın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bir belediyecilik anlayışını birlikte geliştireceklerini açıkladı.

“Hizmetlerin siyasi aidiyete göre değil ihtiyaç ve eşitlik temelinde sunulduğu, liyakatin, kurumsallığın ve mali disiplinin esas olduğu belediyeler için çalışacağız” ifadelerine yer verilen açıklamada, yerel yönetimlerde başarının yalnızca seçim kazanmakla ölçülmediği kaydedildi.

CTP ve TDP, başarıyı “halkla birlikte yönetmek, güven veren kurumlar yaratmak ve yurttaşın günlük yaşamında somut bir iyileşme sağlamak” olarak tanımladı.

Açıklamada, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve ortak geleceği birlikte inşa etmeyi hedefleyen bir siyasal kültürün yerelden güçlenmesine katkı koymanın amaçlandığı belirtildi.

“Bu anlayışla, iş birliği içerisinde hareket edeceğimiz tüm belediyelerde katılımcı, çoğulcu, şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir yerel yönetimleri güçlendirmek, halkın söz ve karar sahibi olduğu bir belediyecilik kültürünü ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” denildi.