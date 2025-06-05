Alsancak’ta 23 Mayıs tarihinde tasarrufunda bulundurduğu tabanca ile bir evi kurşunlayan ve Rum tarafından kaçtığı tespit edilerek tutuklanan 20 yaşındaki Emirhan Bilici dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Bilici hakkındaki olguları polis memuru aktardı.

Polis, zanlı Bilici’nin 23 Mayıs 2025 tarihinde saat 11. 30 sıralarında Alsancak’ta bulunan Zeytinlik Sokaktaki bir ikametgahın bahçe duvarına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 9 mm çapındaki tabanca ile o esnada konu ikametgaha doğru 3 el ateş ettiğini söyledi. Polis, olayda yaralanma olmadığını, zanlının ise kayıplara karıştığını belirtti. Polis, olay mahallinde 2 adet 9 mm boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği ile kaçış güzergahı üzerinde yol kenarında olayda kullanılan Spaıngfıeld marka 1 adet 9 mm çapındaki tabanca ve içerisinde 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının aynı gün askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu bölgesinden Güney Kıbrıs Rum Kesimine geçiş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 28 Mayıs tarihinde Ledra Palace Sınır Kapısından alınarak mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının suçunu kabul edip, itiraflarda bulunduğunu söyleyen polis, Türkiye’de adını bildiği ama soyadlarını bilmediği 2 kişiyle 600 bin TL karşılığından silahlı saldırı gerçekleştirdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının kendisine yardım eden şahsı itiraf etmesi üzerine de Gökay İnönü’nün de tutuklandığını söyledi. Polis, Gökay İnönü’nün zanlıyı taksisiyle olay yerinden alıp, Girne’den Lefkoşa’ya götürüp, kaçak yolardan Güney Kıbrıs’a geçmesini sağladığını açıkladı. Polis, zanlı Bilici’nin kaldığı evde yapılan aramada şarjör ve 5 adet mermi bulunduğunu kaydederek, emarelerin incelemeye gönderileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu, emare alınan silahın balistik incelemesinin sürdüğünü ve zanlının bir suç ortağı olabileceğini belirterek, 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.